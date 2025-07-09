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16:45, 9 июля 2025Силовые структуры

Отсидевший за расправу над женой россиянин снова сел за 64 удара ножом новой возлюбленной

В Саратове мужчину приговорили к 19,5 года за убийство девушки в салоне связи
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Саратове мужчину приговорили к 19,5 года за расправу над девушкой в салоне связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Подсудимый был признан виновным по статье 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Как установил суд, днем 6 октября 2024 года 35-летний Азамат Искалиев со своей 27-летней девушкой находился в салоне связи. В ходе внезапно возникшей ссоры он достал нож и нанес возлюбленной не менее 64 ударов в различные части тела. Ранения, полученные пострадавшей, оказались несовместимы с жизнью.

После расправы мужчина пытался скрыться за пределами города, заказал такси и поехал в сторону Новоузенска, где живет он сам и его родственники.

Искалиев ранее уже был судим, в частности, в 2012 году — за причинение тяжких телесных повреждений мужчине. В 2021-м он получил девять лет за расправу над женой в салоне своего автомобиля. Не отбыв наказание за это преступление, осужденный покинул колонию для участия в боевых действиях.

Гособвинение просило для подсудимого максимальный срок в виде пожизненного заключения в колонии особого режима. Суд приговорил его к 19 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Ранее сообщалось, что в российском регионе многодетный отец расправился с женой из ревности.

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