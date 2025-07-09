В российском регионе многодетный отец расправился с женой из ревности

В Хакасии задержали многодетного отца за убийство жены из ревности

В Хакасии задержали многодетного отца за расправу над женой из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 30 июня в правоохранительные органы от женщины поступило заявление об исчезновении ее 33-летней дочери. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что к ее пропаже причастен ее 39-летний муж.

У них было шесть детей, при этом супруги вместе не жили, и между ними часто происходили конфликты на почве ревности. Фигурант заранее спланировал расправу: он спрятал лопату в месте совместных прогулок. 24 июня во время очередной встречи мужчина передавил жене горло, а затем закопал на пустыре. После этого он скрылся с места преступления и покинул территорию России. Спустя время фигурант вернулся в страну, чтобы забрать с собой совместных детей, и был задержан.

Ему было предъявлено обвинение. В ходе допроса он во всем сознался, указал место, где закопал тело, и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин жестоко расправился с оскорбившим его товарищем и 20 лет скрывался.