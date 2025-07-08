Россиянин жестоко расправился с оскорбившим его товарищем и 20 лет скрывался

В Норильске задержали подозреваемого в убийстве товарища 20 лет назад

В Норильске задержали подозреваемого в расправе над товарищем 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2004 года в квартире на улице Надеждинской местные жители обнаружили мужское тело с множественными ножевыми ранениями. Сразу установить преступника не удалось, и следственные действия по делу были приостановлены.

В 2025 году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК совместно с оперативными сотрудниками МВД повторно изучили материалы дела, круг общения пострадавшего, места, которые он регулярно посещал, и допросили свидетелей. От них удалось получить новую значимую для дела информацию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность к преступлению 47-летнего жителя Московской области. Женщины, работавшие в кафе в 2004 году, рассказали, что видели последний раз пострадавшего в компании этого знакомого. Подозреваемого задержали и под тяжестью доказательств он сознался в содеянном.

Следствие установило, что 21 ноября 2004 года мужчины отдыхали в кафе, а затем направились в квартиру пострадавшего, чтобы продолжить застолье. В ходе внезапно возникшей ссоры потерпевший оскорблял гостя. Тот схватил нож и нанес им удары. Что бы скрыть следы преступления, подозреваемый вытер все поверхности, выбросил оружие и скрылся. Затем сменил место жительства.

По уголовному делу ведутся следственные действия для закрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что россиянин приковал жену к стеллажу и расправился с ней.