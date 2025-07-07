Россиянин приковал жену к стеллажу и расправился с ней

В Подмосковье мужчина приковал наручниками жену к стеллажу и убил

В Подмосковье мужчина приковал жену к стеллажу и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий.

Возбуждены уголовные дела по статьям 110 («Доведение до самоубийства») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 6 июля в Пущино в квартире было обнаружено женское тело, пристегнутое наручниками к металлическому стеллажу. В другой комнате обнаружили мужское тело.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что накануне расправы 39-летняя женщина позвонила своей подруге и пожаловалась на мужа. Ему казалось, что жена изменяет, и он постоянно ревновал ее. В итоге пострадавшая решила уйти от него, но не успела этого сделать. Семья жила в арендованной квартире с 16-летним сыном.

Свекровь несколько дней не могла с ними связаться. В итоге вскрыли квартиру и обнаружили прикованное женское тело. Рядом находились отвертки, лопата, канцелярский нож и табуретка. У пострадавшей был раздроблен череп.

Ранее сообщалось, что россиянину запросили срок за 64 удара ножом по работнице салона связи.