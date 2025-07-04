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14:21, 4 июля 2025Силовые структуры

Россиянину запросили срок за 64 удара ножом по работнице салона связи

В Саратове прокурор запросил пожизненное для убийцы работницы салона связи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Прокурор запросил пожизненное лишение свободы для 36-летнего жителя Саратова, который в прошлом году жестоко расправился с работницей салона сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Все произошло днем 6 октября 2024 года. Мужчина находился вместе со своей 27-летней знакомой в салоне связи, где между ними произошел конфликт. В ходе конфликта он достал охотничий нож и 64 раза пырнул им женщину. Она не выжила.

Нападавшему предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ. Его хотят отправить в колонию особого режима.

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