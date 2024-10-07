Подозреваемого в жестокой расправе над работницей салона связи россиянина задержали

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве работницы салона связи

В Саратове задержали подозреваемого в расправе над 27-летней работницей салона сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии.

По предварительным данным, между мужчиной и потерпевшей произошел конфликт, который закончился поножовщиной. Подозреваемый нанес женщине множественные ранения, спасти ее не удалось. Возбуждено уголовное дело.

О расправе над женщиной стало известно 6 октября. Ее с телесными повреждениями обнаружили в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Строителей 6 октября.

Ранее сообщалось, что в российском регионе пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй.