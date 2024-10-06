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14:25, 6 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй

В Крыму пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Крыму пришедшего в гости к 17-летней девушке 28-летнего местного жителя изнасиловали шваброй и угрожали ему раскаленным ножом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в конце сентября потерпевшему пришло сообщение с приглашением зайти домой к несовершеннолетней. После инцидента, который произошел 30 сентября, ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него локальный ожог паховой области и тупую травму живота.

В больнице он рассказал о том, что приходил в гости к девушке. Там его встретили двое людей. Они избили его, изнасиловали шваброй, а потом обожгли область паха раскаленным ножом. Вскоре полицейские задержали злоумышленников. Ими оказались 36-летняя мать девушки Софья и 33-летний мужчина по имени Нусратоллои из Таджикистана. По информации Bazы, в содеянном они признались. В их квартире оперативники провели обыск.

По информации канала, родственники пострадавшего рассказали о том, что у Софьи были претензии к мужчине. Так, стало известно, что в середине августа ее дочь сбегала из дома. Родительница знала о том, что дочь общается с мужчиной, и была уверена в том, что это он похитил девушку. Женщина угрожала ему семейной расправой, если девушка не вернется. Затем мужчину вывезли в лес и избили, при этом он утверждал, что не причастен к пропаже девушки. Спустя несколько дней несовершеннолетнюю нашли у подруг в Севастополе.

По сообщению Bazы, пострадавший имеет задержку развития. Он работал на виноградных плантациях, а недавно устроился в школу охранником.

Ранее сообщалось, что в Смоленске 71-летний местный житель получил девять лет лишения свободы из-за расправы над падчерицей и ее возлюбленным.

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      Анна Габай
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