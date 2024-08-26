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20:53, 26 августа 2024Силовые структуры

Российский пенсионер пришел в гости к падчерице и получил девять лет колонии

В Смоленске пенсионер убил падчерицу из-за того, что она не открыла ему дверь

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Смоленске 71-летний местный житель получил девять лет лишения свободы из-за расправы над падчерицей и ее возлюбленным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Смоленской области.

Пенсионер признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Во время заседания свою вину он признал полностью. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление произошло 19 июля 2023 года. Тогда фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к падчерице, проживающей с сожителем в квартире, в доме, расположенном на улице Рыленкова в Смоленске. Между ними произошла ссора из-за того, что женщина какое-то время не открывала пенсионеру входную дверь. В результате отчим схватил нож и многократно ударил в грудь сначала падчерицу, а потом и ее возлюбленного. От полученных ударов потерпевший не выжил. Женщину госпитализировали, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось. Совершив расправу, злоумышленник покинул место преступления, дошел до расположенного неподалеку кафе и там продолжил распивать алкоголь. В какой-то момент он рассказал о произошедшем работнице заведения. Женщина сразу сообщила о случившемся правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия россиянину дали девять лет колонии строгого режима за расправу над супругой.

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      Анна Габай
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