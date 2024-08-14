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20:34, 14 августа 2024Силовые структуры

Россиянин получил девять лет колонии за расправу над супругой после застолья

В Бурятии совместное застолье супругов закончилось расправой над женой

Фото: Olinchuk / Shutterstock / Fotodom

В республике Бурятия россиянину дали девять лет колонии строгого режима за расправу над супругой. Об этом в среду, 14 августа, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступлению предшествовало домашнее застолье в поселке Заиграево. 15 апреля после совместного употребления алкоголя у супругов возникла ссора на почве равности. В какой-то момент после взаимных оскорблений женщина вышла из-за стола, а ее муж схватил со стола кухонный нож и нанес им удар в спину супруге.

9 августа в Нижегородской области российский военный расправился с решившей развестись с ним женой.

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      Владимир Седов
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