Россиянин получил девять лет колонии за расправу над супругой после застолья

В Бурятии совместное застолье супругов закончилось расправой над женой

В республике Бурятия россиянину дали девять лет колонии строгого режима за расправу над супругой. Об этом в среду, 14 августа, сообщает республиканское управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступлению предшествовало домашнее застолье в поселке Заиграево. 15 апреля после совместного употребления алкоголя у супругов возникла ссора на почве равности. В какой-то момент после взаимных оскорблений женщина вышла из-за стола, а ее муж схватил со стола кухонный нож и нанес им удар в спину супруге.

9 августа в Нижегородской области российский военный расправился с решившей развестись с ним женой.