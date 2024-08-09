Российский военный расправился с решившей развестись с ним женой

В Нижегородской области контрактник зарезал жену и погиб в ДТП

В Дзержинске мужчина расправился с женой из ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным ведомства, 8 августа в полицию обратилась подруга потерпевшей. Она нашла приятельницу в квартире дома на улице Окская набережная без признаков жизни. Правоохранители выяснили, что пострадавшая поссорилась с мужем на почве ревности. Он схватил нож и изрезал ее. Утром того же дня мужчина на авто выехал на встречную полосу и попал в ДТП. Его не удалось спасти.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет NEWS.ru, пострадавшая — 23-летняя учительница. Она планировала развестись с 24-летним мужем, который служил по контракту в Сирии и около года пробыл в зоне СВО. Узнав о планах жены, мужчина решил расправиться с ней