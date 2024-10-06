В российском регионе неизвестный напал на сотрудницу салона связи

В Саратове неизвестный убил сотрудницу в салоне сотовой связи

В Саратове неизвестный напал на 27-летнюю сотрудницу в салоне сотовой связи и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

По данным следствия, пострадавшую с телесными повреждениями обнаружили в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Строителей 6 октября. Правоохранители организовали доследственную проверку. Сейчас следователи проводят осмотр места преступления. Силовики устанавливают личность злоумышленника.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле 37-летний россиянин по имени Иван изрезал мать ножницами за замечание о злоупотреблении алкоголем.