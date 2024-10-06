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16:11, 6 октября 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный напал на сотрудницу салона связи

В Саратове неизвестный убил сотрудницу в салоне сотовой связи

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Саратове неизвестный напал на 27-летнюю сотрудницу в салоне сотовой связи и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.

По данным следствия, пострадавшую с телесными повреждениями обнаружили в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Строителей 6 октября. Правоохранители организовали доследственную проверку. Сейчас следователи проводят осмотр места преступления. Силовики устанавливают личность злоумышленника.

Ранее сообщалось о том, что в Барнауле 37-летний россиянин по имени Иван изрезал мать ножницами за замечание о злоупотреблении алкоголем.

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      Анна Габай
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