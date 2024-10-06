В Барнауле россиянин изрезал мать ножницами за упрек в пьянстве

В Барнауле 37-летний россиянин по имени Иван изрезал мать ножницами за замечание о злоупотреблении алкоголем. Об этом сообщает Shot в Telegram.

59-летняя женщина пришла навестить сына и его детей и во время визита упрекнула его в пьянстве. В ответ мужчина, работающий распиловщиком в мебельном магазине, изрезал ножницами свою мать за замечание. Он исколол шею матери, нанес пять ударов за раз, а потом дважды воткнул ножницы ей в спину.

Женщине удалось выйти из дома на улицу и попросить прохожих вызвать полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с колото-резаными ранами шеи и затылка. Мужчину задержали, он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Индустриальном районе Перми местная жительница напала с ножом на знакомую. 28 сентября 34-летняя женщина находилась во дворе частного дома своей знакомой. В ходе завязавшейся ссоры она нанесла 59-летней женщине несколько ударов ножом в живот. Обвиняемая остановилась только после того, как вмешался свидетель.

