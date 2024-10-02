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12:57, 2 октября 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась зарезать знакомую во дворе дома и попала под следствие

В Перми женщина напала с ножом на знакомую во дворе ее дома

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Индустриальном районе Перми местная жительница напала с ножом на знакомую. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Пермскому краю.

По информации следствия, 28 сентября 34-летняя женщина находилась во дворе частного дома своей знакомой. В ходе завязавшейся ссоры она нанесла 59-летней женщине несколько ударов ножом в живот. Обвиняемая остановилась только после того, как вмешался свидетель.

Потерпевшую госпитализировали. Нападавшая задержана, ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывший студент российского колледжа попытался зарезать преподавателя.

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      Артем Соколов
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