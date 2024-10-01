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17:28, 1 октября 2024Силовые структуры

Бывший студент российского колледжа попытался зарезать преподавателя и был задержан

Бывший студент Лангепасского политехнического колледжа напал на преподавателя

Кадр: Telegram-канал Mash

В Ханты-Мансийском административном округе бывший студент Лангепасского политехнического колледжа с ножом напал на преподавателя информатики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, 22-летний местный житель пришел в учебное заведение, без проблем прошел через охрану и сразу направился в кабинет информатики. Там он достал нож и набросился на преподавателя.

Женщина смогла самостоятельно обезвредить нападавшего и вывести его из кабинета. Со слов одногруппников, несколько лет назад нападавший был отчислен из колледжа за двойки по ее предмету. Бывшего студента задержали.

Ранее трое школьников в Балаганске пострадали в результате нападения одноклассника, вооруженного молотками и ножом.

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      Артем Соколов
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