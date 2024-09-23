Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

Три ученика ранены после нападения одноклассника с молотком и ножом в Балаганске

Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в российском регионе

Начало событий в новости Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в российском регионе

Трое школьников пострадали в результате нападения вооруженного молотками и ножом одноклассника в Балаганске Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Двое детей получили травмы рук, третьему пробили голову. Одноклассник напал на них на перемене после первого урока. Ученики переодевали к уроку физкультуры, когда один из них вытащил молоток и стал наносить им удары по сверстникам.

Напавшего обезвредил подоспевший учитель физкультуры. Мальчика передали полицейским. Пострадавших госпитализировали.

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