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12:04, 23 сентября 2024Силовые структуры

Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

Три ученика ранены после нападения одноклассника с молотком и ножом в Балаганске
Начало событий в новости Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в российском регионе

Фото: Telegram-канал Mash

Трое школьников пострадали в результате нападения вооруженного молотками и ножом одноклассника в Балаганске Иркутской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Двое детей получили травмы рук, третьему пробили голову. Одноклассник напал на них на перемене после первого урока. Ученики переодевали к уроку физкультуры, когда один из них вытащил молоток и стал наносить им удары по сверстникам.

Напавшего обезвредил подоспевший учитель физкультуры. Мальчика передали полицейским. Пострадавших госпитализировали.

23 сентября сообщалось, что в поселке Пионерский Свердловской области подростки избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра

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      Любовь Ширижик
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