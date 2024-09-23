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12:00, 23 сентября 2024Силовые структуры

Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в российском регионе

Под Иркутском вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Балаганске Иркутской области вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, юноша набросился на сверстника на перемене, когда школьники в раздевалке готовились к уроку физкультуры. Он нанес удар потерпевшему по затылку, после чего стал кричать и наносить удары по рукам.

Обезвредить школьника удалось подоспевшему учителю физкультуры. Известно, что подросток из благополучной, полной семьи, у него есть пятилетний брат.

Сообщается, что ранения получили как минимум три ученика.

Ранее сообщалось, что подростки избили воспитанников реабилитационного центра в Свердловской области.

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      Илона Палей
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