Вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников в российском регионе

Под Иркутском вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников

В Балаганске Иркутской области вооруженный молотками и ножом школьник напал на одноклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, юноша набросился на сверстника на перемене, когда школьники в раздевалке готовились к уроку физкультуры. Он нанес удар потерпевшему по затылку, после чего стал кричать и наносить удары по рукам.

Обезвредить школьника удалось подоспевшему учителю физкультуры. Известно, что подросток из благополучной, полной семьи, у него есть пятилетний брат.

Сообщается, что ранения получили как минимум три ученика.

Ранее сообщалось, что подростки избили воспитанников реабилитационного центра в Свердловской области.