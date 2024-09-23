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02:15, 23 сентября 2024Силовые структуры

На Урале подростки избили на камеру воспитанников реабилитационного центра

Подростки избили воспитанников реабилитационного центра в Свердловской области

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В поселке Пионерский Свердловской области подростки избили несовершеннолетних воспитанников реабилитационного центра. По факту произошедшего проводится проверка, сообщила прокуратура региона в Telegram.

Отмечается, что сообщения о конфликте появились в социальных сетях. Как следует из публикации, двое несовершеннолетних нанесли удары руками и ногами по различным частям тела троим подросткам, которые также проживают в данном центре. Один из воспитанников снимал происходящее на телефон. В соцсетях утверждалось, что избиение проходило по указанию сотрудника центра якобы за пропуски учебных занятий.

Проверку проводят прокуратура Талицкого района, а также Талицкий межрайонный следственный отдел. Назначена медицинская экспертиза для определения степени ущерба здоровью пострадавших.

Ранее стало известно, что в подмосковном Железнодорожном группа подростков три года терроризирует младших школьников, вымогает у них деньги и избивает.

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      Марина Совина
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