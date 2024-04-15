Стало известно о группе терроризирующих младших школьников российских подростков

В Подмосковье подростки вымогают деньги у младших школьников и избивают их

В подмосковном Железнодорожном группа подростков три года терроризирует младших школьников, вымогает у них деньги и избивает. Об этом сообщает телеканал «360».

Подростки собираются в группы, выбирают детей и подростков младше себя, поджидают потенциальных жертв, а затем нападают. После хулиганы требуют потерпевших перевести им деньги, и в случае отказа избивают. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как стало известно, что подростки избили родителей одного мальчика, которого они держали в заложниках и требовали за него выкуп.

Как рассказала корреспонденту «360» родительница одного из пострадавших детей, злоумышленников восемь. Главарь подростковой банды — сын некоего влиятельного человека, поэтому хулиганы до сих пор не наказаны. По ее словам, он учится в колледже Реутова, а проживает в Балашихе. По факту преступной деятельности подростков в полицию поступило только одно заявление, хотя, женщина отметила, их должно быть не меньше 20. Она сообщила, что родители потерпевших детей даже проводили собрание.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области подростки вымогали деньги у продавца шаурмы за общение с «несовершеннолетними девушками».