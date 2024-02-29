Российские подростки с топором и пистолетом вымогали деньги у продавца шаурмы

В Ленобласти подростки вымогали деньги у шаурмиста за переписки с «девушками»

В Ленинградской области подростки вымогали деньги у продавца шаурмы за общение с «несовершеннолетними девушками». Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Все произошло в Сосновом Бору. Уроженцу Узбекистана написала девушка и предложила приобрести ее интимные фотографии за 700 рублей. После переписки к кафе, где он работает, приехали подростки. Злоумышленники, угрожая топором, вынудили иностранца отдать им одну тысячу рублей, намекая на ответственность за общение с «несовершеннолетними».

Спустя время мигранту написала еще одна девушка с похожим предложением. Как только мужчина перевел деньги за снимки, к нему вновь приехали нападавшие с предметом, похожим на пистолет. На этот раз потерпевший отказался платить подросткам и вызвал полицию. Прибывшие на место сотрудники задержали одного из вымогателей. Проводится проверка.

Ранее следователи в Ставрополье завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты края, которая вымогала у обвиняемого 800 тысяч рублей за вынесение определенного приговора.