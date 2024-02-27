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18:35, 27 февраля 2024Силовые структуры

Адвокат вымогала у россиянина почти миллион рублей и пойдет под суд

В Пятигорске осудят адвоката за покушение на мошенничество

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката Адвокатской палаты края, которая потребовала от обвиняемого передать ей 800 тысяч рублей за вынесение определенного приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходить обвиняемой по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Сейчас она находится под стражей. Дело адвоката направили в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре 2023 года адвокат потребовала от обвиняемого в краже мужчины 800 тысяч рублей за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы. Он сделал это, однако женщина исполнять обещание не собиралась. Ее быстро задержали сотрудники краевого управления ФСБ России, поэтому воспользоваться деньгами адвокат не успела.

Ранее в Калининграде двух адвокатов приговорили к колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере.

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