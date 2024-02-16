Российским адвокатам дали сроки по делу о мошенничестве

Адвокаты из Калининграда получили по шесть лет колонии за попытку мошенничества

В Калининграде двух адвокатов приговорили к колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

По данным ведомства, суд признал фигурантов виновными. Один адвокат приговорен к шести годам и пяти месяцам лишения свободы, а второй получил шесть лет и три месяца. В деле так же виновным признан еще один человек — подельник второго юриста. Он получил аналогичный срок. Отбывать наказание фигуранты будут в колонии общего режима. Свою вину все трое не признали, однако следствию удалось собрать доказательства. Подсудимые взяты под стражу в зале суда.

Как установил суд, в конце 2021 года адвокаты и их знакомый узнали о том, что следователи расследуют уголовное дело об организации одним из местных жителей преступного сообщества. Тогда злоумышленники вышли на жену подсудимого и пообещали ей, что приговор с реальным сроком, вынесенный ее мужу, будет изменен на домашний арест. Фигуранты назвали женщине сумму — 10 миллионов рублей. Они объяснили потерпевшей, что эти деньги предназначены для должностных лиц в правоохранительных органах. На самом деле, все трое такой возможностью не обладали и собирались оставить все деньги себе. 7 февраля 2022 года в Калининграде двое подсудимых были задержаны сотрудниками ФСБ во время получения денег от потерпевшей.

Ранее сообщалось, что суд арестовал адвоката Адвокатской палаты города Москвы Геннадия Нефедовского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.