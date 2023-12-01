Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:40, 1 декабря 2023Силовые структуры

Российского адвоката Нефедовского заключили под стражу по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал адвоката Нефедовского по обвинению в мошенничестве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты города Москвы Геннадия Нефедовского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. В ходе допроса он признал свою вину. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и работы адвоката.

По данным следствия, обвиняемый не позднее сентября 2019 года склонял мать отбывающего наказание в колонии мужчины передать ему 800 тысяч рублей для дальнейшей передачи должностным лицам. За эти деньги он пообещал представлять интересы сына женщины в части улучшения условий его содержания, а также перевода в другое исправительное учреждение и смены режима. При этом адвокат не собирался помогать осужденному, а планировал потратить деньги на собственные нужды.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о новом этапе конфликта с Россией. Он впервые публично признал провал контрнаступления ВСУ

      Курс доллара в России начал расти

      Экс-президента Порошенко отказались выпускать за границу Украины

      Назарбаев назвал Путина человеком слова и дела

      Шойгу раскрыл потери ВСУ за полгода контрнаступления

      Зеленский объяснил отказ от проведения выборов президента волей украинцев

      Загадочные черные шары вынесло на пляж в США

      Зеленский услышал голоса в пользу переговоров с Россией

      Опубликованы кадры с места пожара на рынке «Садовод» в Москве

      54-летняя Дженнифер Лопес снялась в боди с откровенным декольте для глянца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости