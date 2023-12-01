Российского адвоката Нефедовского заключили под стражу по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал адвоката Нефедовского по обвинению в мошенничестве

Суд арестовал адвоката Адвокатской палаты города Москвы Геннадия Нефедовского по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ. В ходе допроса он признал свою вину. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по месту жительства и работы адвоката.

По данным следствия, обвиняемый не позднее сентября 2019 года склонял мать отбывающего наказание в колонии мужчины передать ему 800 тысяч рублей для дальнейшей передачи должностным лицам. За эти деньги он пообещал представлять интересы сына женщины в части улучшения условий его содержания, а также перевода в другое исправительное учреждение и смены режима. При этом адвокат не собирался помогать осужденному, а планировал потратить деньги на собственные нужды.