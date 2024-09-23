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12:50, 23 сентября 2024Силовые структуры

После нападения в российской школе завели дело по двум статьям

СК возбудил дело после нападения ученика на одноклассников в иркутской школе
Начало событий в новости Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после нападения вооруженного ученика на одноклассников в иркутской школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Произошедшее квалифицировано по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более малолетних лиц») и 293 УК РФ («Халатность»).
 
На месте преступления проводится осмотр, следователи опрашивают очевидцев. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. Нападавший передан правоохранительным органам.
 
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из руководства школы и системы профилактики правонарушений.

Трое школьников пострадали в результате нападения вооруженного молотками и ножом одноклассника в Балаганске. Двое детей получили травмы рук, третьему пробили голову. Одноклассник напал на них на перемене после первого урока. Ученики переодевались к уроку физкультуры, когда один из них вытащил молоток и стал наносить сверстникам удары.

Напавшего обезвредил подоспевший учитель физкультуры. Мальчика передали полицейским. Пострадавших госпитализировали.

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      Любовь Ширижик
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