После нападения в российской школе завели дело по двум статьям

СК возбудил дело после нападения ученика на одноклассников в иркутской школе

Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после нападения вооруженного ученика на одноклассников в иркутской школе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Произошедшее квалифицировано по статьям 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более малолетних лиц») и 293 УК РФ («Халатность»).



На месте преступления проводится осмотр, следователи опрашивают очевидцев. Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. Нападавший передан правоохранительным органам.



В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц из руководства школы и системы профилактики правонарушений.

Трое школьников пострадали в результате нападения вооруженного молотками и ножом одноклассника в Балаганске. Двое детей получили травмы рук, третьему пробили голову. Одноклассник напал на них на перемене после первого урока. Ученики переодевались к уроку физкультуры, когда один из них вытащил молоток и стал наносить сверстникам удары.

Напавшего обезвредил подоспевший учитель физкультуры. Мальчика передали полицейским. Пострадавших госпитализировали.