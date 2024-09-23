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13:35, 23 сентября 2024Силовые структуры

Депутат Госдумы рассказал об охране в школе во время нападения ученика на школьников

Хинштейн: школа, где ученик напал на одноклассников, не охранялась
Начало событий в новости После нападения в российской школе завели дело по двум статьям

Кадр: IZ.RU

В МБОУ Балаганская СОШ №1, где ученик восьмого класса с ножом и молотками напал на одноклассников, не охранялась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кроме того, в школе отсутствовали какие-либо средства контроля — заявил парламентарий. По его словам, вся безопасность ограничивалась кнопкой тревожной сигнализации, которая была выведена на пульт ЧОО «ГЭСЭР». Он сказал, что сама кнопка находилась у директора и во время происшествия не нажималась. Хинштейн отметил о том, что сотрудники Росгвардии уже начали проверку законностей действий администрации и ЧОО при организации безопасности школы.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура начала проверку по исполнению законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учеников и педагогов. Утром 23 сентября 13-летний учащийся средней школы №1 причинил телесные повреждения одноклассникам с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшим оказана медицинская помощь. После нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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      Анна Габай
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