Депутат Госдумы рассказал об охране в школе во время нападения ученика на школьников

Хинштейн: школа, где ученик напал на одноклассников, не охранялась

В МБОУ Балаганская СОШ №1, где ученик восьмого класса с ножом и молотками напал на одноклассников, не охранялась. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Кроме того, в школе отсутствовали какие-либо средства контроля — заявил парламентарий. По его словам, вся безопасность ограничивалась кнопкой тревожной сигнализации, которая была выведена на пульт ЧОО «ГЭСЭР». Он сказал, что сама кнопка находилась у директора и во время происшествия не нажималась. Хинштейн отметил о том, что сотрудники Росгвардии уже начали проверку законностей действий администрации и ЧОО при организации безопасности школы.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура начала проверку по исполнению законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учеников и педагогов. Утром 23 сентября 13-летний учащийся средней школы №1 причинил телесные повреждения одноклассникам с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшим оказана медицинская помощь. После нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям.