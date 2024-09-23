Прокуратура начала проверку после вооруженного нападения российского ученика в школе

Прокуратура проверит школу в Балаганске после нападения ученика на сверстников

В Иркутской области началась прокурорская проверка после нападения 13-летнего ученика с молотком на одноклассников в школе Балаганска. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, планируется проверка по исполнению законодательства об образовании и обеспечении безопасных условий для учеников и педагогов. По итогу проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Утром 23 сентября учащийся средней школы №1 причинил телесные повреждения одноклассникам с применением предметов, используемых в качестве оружия. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что после нападения в российской школе завели дело по двум статьям