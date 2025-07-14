На российского рэпера напали в Санкт-Петербурге

На рэпера Витю АК-47 напали в Санкт-Петербурге его фанаты

На рэпера Виктора Гостюхина, известного под псевдонимом Витя АК-47, напали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, неизвестные накинулись на Витю в Санкт-Петербурге, когда артист гулял по улице. Молодые люди начали агрессивно хватать артиста, требуя совместное фото и автограф.

Гостюхин отказал нападавшим в фото, но согласился пожать руку тому, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На это мужчина заявил, что «вырос на его песнях».

Ранее стало известно, что Витю АК-47 решила проверить налоговая из-за отказа от бухгалтера. Рэпер не стал прибегать к услугам упомянутого специалиста, решив разбираться с бухгалтерией самостоятельно.