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16:49, 14 июля 2024Экономика

Витю АК-47 захотела проверить налоговая из-за отказа от бухгалтера

Витю АК-47 захотела проверить налоговая из-за отказа от бухгалтера в его ИП

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рэпера Виктора Гостюхина, более известного как Витя АК-47, захотела проверить налоговая из-за отказа от бухгалтера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в сентябре 2023 года исполнитель зарегистрировался в качестве ИП. Согласно документам, он занимался музыкой и творчеством. При этом рэпер не стал не прибегать к услугам упомянутого специалиста, решив разбираться с бухгалтерией самостоятельно.

Кроме того, по словам представителя, артист выбрал режим «Налог на профессиональный доход», который в основном подходит самозанятым. В данном случае годовой доход не может превышать 2,4 миллиона рублей в год, или 200 тысяч рублей в месяц. В результате делами рэпера заинтересовалась Федеральная налоговая служба, после чего он закрыл ИП.

Впоследствии Гостюхин решил попытаться исправить ошибку и вновь заняться бизнесом с привлечением бухгалтера.

Ранее в июле сообщалось, что «королева марафонов» Елена Блиновская погасила часть долга перед налоговой.

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      Карина Черных
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