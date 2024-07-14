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15:33, 14 июля 2024Интернет и СМИ

Блиновская погасила часть долга перед налоговой

Shot: Блиновская выплатила более ₽40 млн долга перед налоговой

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Королева марафонов» Елена Блиновская погасила часть долга перед налоговой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По состоянию на 17 июня блогер должна была Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,411 миллиарда рублей. С того момента она заплатила около 70 миллионов, которые выручила за реализацию отцовской квартиры. После этого она выплатила еще 44 миллиона. На текущий момент долг Блиновской составляет более 1,296 миллиарда рублей. Из-за пени долг ежедневно увеличивается на полмиллиона рублей.

Адвокаты Блиновской пытались скостить сумму долга. Они заявили, что ФНС ошибочно насчитала лишние 220 миллионов. Однако в суде к доводам защитников «королевы марафонов» не прислушались.

Налоговая служба установила, что Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей (ИП) для ухода от уплаты налогов. Представитель ФНС заявила, что блогер применяла «агрессивные механизмы налоговой оптимизации», получая доходы через лиц по упрощенной системе налогообложения. С организациями и ИП были заключены лицензионные договоры, по которым за 10 тысяч рублей компании получали возможность использовать результаты интеллектуальной деятельности Блиновской.

В мае Блиновская пыталась добиться признания ее ИП банкротом. Блогер уведомила о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что она может стать банкротом ради списания задолженностей.

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      Вячеслав Агапов
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