ФНС раскрыла схему ухода Блиновской от налогов

ФНС: для ухода от налогов Блиновская использовала 18 организаций и 3 ИП

«Королева марафонов» Елена Блиновская использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей (ИП) для ухода от уплаты налогов. Схему уклонения от уплаты взносов в бюджет раскрыла представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России, ее цитирует РИА Новости.

В ходе выступления в арбитражном апелляционном суде она заявила, что блогер применяла «агрессивные механизмы налоговой оптимизации», получая доходы через лиц на упрощенной системе налогообложения. С организациями и ИП были заключены лицензионные договоры, по которым за 10 тысяч рублей компании получали возможность использовать результаты интеллектуальной деятельности Блиновской.

Все они вели работу в интересах блогера и перечисляли ей роялти от выручки. Отмечается, что все структуры были зарегистрированы незадолго до даты заключения соглашения с Блиновской. Как только доходы одной из компаний достигали предельного значения для «упрощенки», денежные потоки переключались на другую. При этом фирмы имели одинаковые доменные имена, номера кассовых аппаратов, единый центр управления, а полученными средствами распоряжались Блиновская с супругом Алексеем.

Представитель ФНС также рассказала, что налоговики пошли навстречу создательнице курсов и марафонов и снизили сумму недоимок. В итоге по НДС она составила 733,414 миллиона рублей и по НДФЛ — 174,537 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что 9-й Арбитражный апелляционный суд Москвы отказался снижать суммы налогов Блиновской. Блогер подала иск с требованием признать незаконным решения ИФНС России по Москве о привлечении ее к ответственности. Адвокат женщины утверждал, что ФНС начислила Блиновской 220 миллионов рублей долгов незаконно, однако суд отказал удовлетворить иск.