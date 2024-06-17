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16:11, 17 июня 2024Силовые структуры

«Королеве марафонов» отказались снижать суммы налогов

В Москве суд отказался снижать суммы налогов блогеру Блиновской

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве Девятый Арбитражный апелляционный суд отказался снижать суммы налогов «королевы марафонов» Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Блогер подала иск с требованием признать незаконным решения ИФНС России по Москве о привлечении ее к ответственности. Блиновская просила снизать налоги, пени и штрафы более чем на 1,4 миллиарда рублей. Адвокат женщины утверждал, что ФНС начислила Блиновской 220 миллионов рублей долгов незаконно, сообщает Telegram-канал Shot. Однако суд отказал удовлетворить иск.

2 апреля Арбитражный суд Москвы уже отклонял иск «королевы марафонов» к Федеральной налоговой службе о снижении суммы налогов.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года в Смоленской области во время попытки выехать из страны. Суд поместил ее под домашний арест, а затем решил ужесточить меру пресечения и заключил под стражу.

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