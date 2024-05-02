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15:14, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Блиновская захотела стать банкротом

Блогерша Блиновская намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российская блогерша Елена Блиновская захотела, чтобы суд признал ее ИП банкротом. Сообщение об этом появилось в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурсе).

«Индивидуальный предприниматель Блиновская Елена Олеговна (...) уведомляет о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным (банкротом)» — говорится в сообщении.

24 апреля стало известно, что Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

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В начале апреля сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила Блиновской 227 миллионов рублей налогов. В суде представитель ФНС отметил, что Блиновская и ее супруг оплачивали счета через организации друг друга.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Блогершу поместили под домашний арест, а позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил. Отмечалось, что создательнице «Марафона желаний» насчитала долг по налогам в размере 1,4 миллиарда рублей.

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