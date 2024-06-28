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22:01, 28 июня 2024Силовые структуры

Блиновская ознакомилась с материалами уголовного дела

ТАСС: Блиновская завершила ознакомление с материалами уголовного дела

Фото: Алсу Менибаева / News.ru / Global Look Press

«Королева марафонов», блогер Елена Блиновская завершила ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Наталию Сальникову.

Она отметила, что дело состоит из 46 томов. Кроме того, задолженность блогера снизилась на 70 миллионов рублей.

«Квартира продана, вследствие чего задолженность Елены перед ФНС снизилась на 70 миллионов рублей, которые уже поступили на единый счет налогоплательщика», — подчеркнула Сальникова.

Ранее сообщалось, что налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. По данным Shot, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Блогерша будет находиться в СИЗО до 26 июля. Позднее апелляционный суд признал это решение законным.

Кроме того, о том, что Блиновская захотела, чтобы суд признал ее ИП банкротом, стало известно в начале мая. «Королева марафонов» уведомила о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании себя несостоятельным. Адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров допустил, что блогерша может стать банкротом ради списания задолженностей.

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      Евгений Силаев
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