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14:07, 28 мая 2024Силовые структуры

Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей из-за пени

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Налоговый долг Елены Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

Ранее стало известно, что блогер намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.

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      Екатерина Кашурникова
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