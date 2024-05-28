Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей

Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей из-за пени

Налоговый долг Елены Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.

Ранее стало известно, что блогер намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.

