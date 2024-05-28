Силовые структуры
Налоговый долг Блиновской из-за пени вырос до 1,4 миллиарда рублей
Налоговый долг Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей из-за пени
Налоговый долг Елены Блиновской превысил 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По его данным, из-за пени долг растет со скоростью полмиллиона рублей в день.
Ранее стало известно, что блогер намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.
24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.