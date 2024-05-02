Адвокат объяснил намерение Блиновской стать банкротом

Адвокат Назаров допустил банкротство Блиновской ради списания задолженностей

Российская блогерша Елена Блиновская может стать банкротом ради списания задолженностей, допустил адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров. О возможных намерениях попавшей за решетку «королевы марафонов» он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятно, Блиновская постарается сначала провести процедуру признания себя банкротом, чтобы списать задолженности перед иными кредиторами, кроме ФНС (Федеральной налоговой службы — прим. «Ленты.ру»), после чего через судебное решение постарается признать задолженность по налогам безнадежной к взысканию на основании статьи 59 Налогового кодекса РФ», — предположил адвокат.

Ранее стало известно о том, что блогер намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.

24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

В начале апреля сообщалось, что ФНС начислила Блиновской 227 миллионов рублей налогов. В суде представитель ФНС отметил, что Блиновская и ее супруг оплачивали счета через организации друг друга.

Блогершу Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.