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18:12, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Адвокат объяснил намерение Блиновской стать банкротом

Адвокат Назаров допустил банкротство Блиновской ради списания задолженностей
Елена Блиновская

Елена Блиновская. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российская блогерша Елена Блиновская может стать банкротом ради списания задолженностей, допустил адвокат коллегии адвокатов «Легалис» Денис Назаров. О возможных намерениях попавшей за решетку «королевы марафонов» он высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Вероятно, Блиновская постарается сначала провести процедуру признания себя банкротом, чтобы списать задолженности перед иными кредиторами, кроме ФНС (Федеральной налоговой службы — прим. «Ленты.ру»), после чего через судебное решение постарается признать задолженность по налогам безнадежной к взысканию на основании статьи 59 Налогового кодекса РФ», — предположил адвокат.

Ранее стало известно о том, что блогер намерена попросить Арбитражный суд признать ее ИП банкротом.

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24 апреля Мосгорсуд продлил арест Блиновской на три месяца. Отмечалось, что в СИЗО блогерша останется до 26 июля.

В начале апреля сообщалось, что ФНС начислила Блиновской 227 миллионов рублей налогов. В суде представитель ФНС отметил, что Блиновская и ее супруг оплачивали счета через организации друг друга.

Блогершу Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Изначально ее поместили под домашний арест, но позднее заключили под стражу из-за несоблюдения правил.

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      Екатерина Смирная
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