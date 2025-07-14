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17:33, 14 июля 2025Россия

В России жестко отреагировали на инцидент с перекрытием дороги в Москве из-за намаза

Член СПЧ Кабанов: Перекрытие дороги из-за намаза — позорище и провокация
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Перекрытие дороги на выезде с проспекта Дорохова в Москве из-за намаза — позорище и провокация. Так о случившемся высказался в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Как заявил Кабанов, он видит в искусственно созданном на дороге транспортном коллапсе массовые противоправные «действия по всем признакам явно приезжих мигрантов». Общественник подчеркнул, что бездействие официальных органов власти даст толчок для «еще большего беспредела».

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«Дай им палец, они всю руку откусят — это универсальный закон. То, что в пятницу произошло на улице Генерала Дорохова — это не просто позорище, это еще и дискредитация власти», — жестко отреагировал Кабанов.

О гигантской пробке из-за намаза сообщалось ранее в понедельник, 14 июля. Также стало известно, что, предположительно, мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с грузом для солдат.

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