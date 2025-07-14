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13:38, 14 июля 2025Россия

Огромную пробку в Москве из-за массового намаза сняли на видео

В Москве показали на видео огромную пробку из-за намаза
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Огромную пробку в Москве из-за массового намаза сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

На записи мужчина показывает десятки брошенных водителями машин. «И вот эта вот пробища простирается вот туда, вот туда, далеко», — говорит россиянин, указывая вперед рукой. Также он разглядел вдалеке «спешащих людей с ковриками».

По данным канала, видео было снято в минувшую пятницу, 11 июля. По пятницам у мусульман происходят коллективные молитвы, и тысячи верующих стремятся попасть в городские мечети. Нередко религиозные сооружения не могут вместить всех желающих, и части мусульман приходится молиться на улице.

Перед этим было опубликовано видео, на котором водитель военного грузовика обвиняет мигрантов в перекрытии ему дороги в Подмосковье. Мужчина, не стесняясь в выражениях, комментирует происходящее, заявляет о требовании иностранцев не парковаться в выбранном им месте. Он также показывает перекрытый выезд – несколько поставленных друг за другом грузовиков.

ЖЗЛ
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