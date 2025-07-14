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10:38, 14 июля 2025Россия

Под Москвой мигранты перекрыли дорогу военному транспорту с грузом для солдат

В Подмосковье мигранты перекрыли дорогу военному транспорту
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Московской области мигранты перекрыли дорогу военному транспорту. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Перед этим в сеть выложили видео, автор которого, находясь за рулем военного грузовика, возмущается действиями иностранцев. Они запретили водителю парковаться.

Согласно имеющимся данным, грузовой автомобиль перевозил оборудование для солдат. Управлявший им мужчина возмутился «борзеющими» мигрантами. Его поддержали некоторые пользователи сети, отмечает канал.

Ранее в Подмосковье мигранты украли гуманитарную помощь участникам спецоперации. На видео, записанном в одном из торговых центров, видно, как злоумышленники достают вещи из корзины с гумпомощью, складывают их в сумку и уходят. До этого организовавшие сбор волонтеры стали замечать пропажу вещей.

ЖЗЛ
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