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09:40, 24 июня 2025Россия

Под Москвой мигранты украли гуманитарную помощь бойцам СВО и попали на видео

В Подмосковье мигранты украли гумпомощь бойцам СВО, их сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Московской области украли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО). Это сделали мигранты, утверждает Telegram-канал «Блокнот Россия 18+» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как две женщины достают вещи из корзины с гумпомощью, складывают их в сумку и уходят. Действие происходит в одном из подмосковных ТЦ.

Установить злоумышленников удалось благодаря камере наблюдения. До этого волонтеры стали замечать, что корзина с вещами для бойцов стала пустеть еще до отправки.

Ранее аналогичный случай произошел в Барнауле. Так мужчина взял ящик с деньгами для бойцов СВО, вытащил из него купюры и скрылся.

ЖЗЛ
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