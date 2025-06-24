Под Москвой мигранты украли гуманитарную помощь бойцам СВО и попали на видео

В Московской области украли гуманитарную помощь участникам специальной военной операции (СВО). Это сделали мигранты, утверждает Telegram-канал «Блокнот Россия 18+» и публикует видеозапись инцидента.
На кадрах видно, как две женщины достают вещи из корзины с гумпомощью, складывают их в сумку и уходят. Действие происходит в одном из подмосковных ТЦ.
Установить злоумышленников удалось благодаря камере наблюдения. До этого волонтеры стали замечать, что корзина с вещами для бойцов стала пустеть еще до отправки.
Ранее аналогичный случай произошел в Барнауле. Так мужчина взял ящик с деньгами для бойцов СВО, вытащил из него купюры и скрылся.