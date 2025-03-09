В российском баре украли коробку с деньгами для помощи участникам СВО

В барнаульском баре мужчина украл коробку с деньгами для участников СВО

В барнаульском баре украли коробку с деньгами для помощи участникам СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, озираясь, взял ящик с деньгами, вытащил купюры и удалился. Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 9 марта в баре Пиффков, расположенном по адресу Юрина, 221в.

Ранее в марте обезьяна украла телефон у туристки и сделала селфи. Француженка приехала отдыхать на Пхукет и столкнулась с обезьяной-воришкой. Животное украло у нее смартфон и некоторое время изучало его. Как выяснилось, обезьяна сумела открыть фронтальную камеру и нажать на кнопку съемки.