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15:58, 5 марта 2025Из жизни

Обезьяна украла телефон у туристки и сделала селфи

Обезьяна из Пхукета украла смартфон у француженки и записала видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Таиланде туристку из Франции обокрала обезьяна. Об этом пишет The Thaiger.

Француженка приехала отдыхать на Пхукет и столкнулась с обезьяной-воришкой. Животное украло у нее смартфон и некоторое время изучало его. Как выяснилось, обезьяна сумела открыть фронтальную камеру и нажать на кнопку съемки, а затем переключить объектив и записать то, что происходило вокруг. После того как она сделала селфи, она убежала на дерево. Местным жителям удалось помочь туристке, они забрали телефон у обезьяны и отдали его хозяйке.

Француженка выложила сделанное обезьяной видео в своем аккаунте @justinefortemps на платформе TikTok 28 февраля. Ролик быстро стал вирусным и набрал около 50 тысяч просмотров.

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