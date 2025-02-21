Обезьяна напала на бариста в кофейне и уехала с места преступления на машине

В США ручная обезьяна совершила нападение на бариста в кафе и уехала на машине

В США бариста пострадал от нападения обезьяны, которая принадлежала посетителю. Об этом сообщает KFOX14.

Инцидент произошел в городе Мобил, штат Алабама, в автокафе кофейни сети Starbucks. Посетитель подъехал на машине к окну выдачи, когда его ручная обезьяна внезапно проскочила в помещение и напала на сотрудника. Она оказалась у него на голове и начала вести себя агрессивно, бариста понадобилась помощь коллеги. В результате обезьяна отступила, прыгнула обратно в машину, и они вместе с хозяином уехали с места преступления.

Обезьяну идентифицировали как мирикину, которая также известна как трехполосый дурукуль. После инцидента пострадавшему сделали прививку от бешенства и наложили несколько швов. Starbucks запретил приходить с обезьянами во все кафе своей сети. Пока власти не предъявили подозреваемому обвинений, но официальные лица отметили, что им известно, кто владелец обезьяны.

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