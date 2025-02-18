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18:41, 18 февраля 2025Из жизни

Мужчина стал жить с обезьяной и называть ее своей сестрой

Фермер из Намибии приютил осиротевшую самку бабуина и стал называть ее сестрой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @rubenamibia

Мужчина из Намибии приютил осиротевшую обезьяну и стал называть ее сестрой. Об этом пишет Daily Star.

26-летний Рубен Ламбрехтс родился и вырос в Намибии. Он живет на небольшой ферме недалеко от столицы страны, города Виндхук, а также владеет турагентством I Dream Namibia, которое организовывает семейные путешествия по Намибии. В качестве хобби Ламбрехтс занимается спасением диких животных, которые осиротели или пострадали. Мужчина ведет несколько аккаунтов в соцсетях, где делится радостями и сложностями жизни со спасенными зверями. При этом все животные свободно передвигаются по территории фермы, их не держат в клетках. Поправившись и повзрослев, они приходят и уходят по собственному желанию.

Одна из звезд фермы — 30-летняя самка бабуина по имени Синди. Местные спасли ее, когда она была еще детенышем, и отнесли родителям Ламбрехтса. Они выходили ее, кормя коровьим молоком. С тех пор Синди — часть семьи, мужчина рос вместе с ней. Он часто выкладывает видео, на которых обезьяна перебирает его волосы, и зовет ее своей сестрой. Синди очень дружелюбна и часто помогает новым животным адаптироваться к жизни на ферме. Так, например, она сразу подружилась с дикобразом по имени Пенни.

«Я их всех очень люблю. И я надеюсь, что они продолжат навещать нас, даже когда будут готовы жить в дикой природе. Это самое приятное — знать, что у них есть свобода приходить и уходить, когда им заблагорассудится», — признался Ламбрехтс.

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