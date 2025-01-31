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22:53, 31 января 2025Экономика

В Бразилии прошел дождь из пауков

Estado de Minas: В Бразильском городе Сан-Томе-дас-Летрас заметили паучий дождь
Полина Кислицына (Редактор)

В Бразилии прошел дождь из пауков. Необычное явление попало на видео, пишет издание Estado de Minas.

Паучий дождь заметили в городке Сан-Томе-дас-Летрас. По небу растянулась гигантская паутина, однако на записи она не видна и кажется, что в сторону земли летят сотни насекомых. Видео сняла и опубликовала экоактивистка Бруна Наоми, и вскоре оно стало вирусным в соцсетях. В комментариях один из пользователей в шутку решил поинтересоваться, в каком городе оно было снято, «чтобы избежать сердечного приступа».

По словам Бруны, пауки, создавшие большую паутину, относятся к виду Parawixia bistriata и не представляют опасности для человека. «Они плетут гигантскую паутину, которая может пересекать дороги, проводят день в состоянии покоя и активизируются ближе к вечеру», — поделилась информацией она. Биолог Фернанда Раджи сообщила, что такие паутины могут объединять до 500 особей. «Паучьи дожди», отметила она, представляют собой обычное явление для сельской местности в период влажной погоды, который длится с декабря по март. В это же время у пауков идет сезон размножения. «Они демонстрируют себя в паутине, кормят самок, которые размножаются, и молодняк, используя насекомых, попавших в ловушку. Это один из немногих видов, которые проявляют социальные привычки, объединяясь в большие сети для питания и защиты», — объяснила эксперт.

Накануне стало известно, что мужчина проникся любовью к паукам и стал жить с сотней тарантулов. 37-летний Арон Феникс
признался, что у него биполярное расстройство, а разведение членистоногих помогает ему обрести эмоциональную стабильность.

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