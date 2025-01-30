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17:47, 30 января 2025Из жизни

Мужчина проникся любовью к паукам и стал жить с тысячей тарантулов

Daily Star: Мужчине с биполярным расстройством помогла тысяча пауков
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Vera Larina / Shutterstock / Fotodom

Мужчина поправил свое психическое здоровье при помощи тарантулов. Об этом пишет Daily Star.

37-летний Арон Феникс начал собирать «коллекцию» тарантулов еще в 2021 году. Сейчас с ним в доме живет около тысячи пауков, а в отдельном месте он занимается разведением тарантулов. По его словам, самый крупный из его экземпляров примерно равен по диаметру тарелке.

Необычное хобби стало следствием психиатрического диагноза. У Феникса биполярное расстройство, и в какой-то момент его врач посоветовал ему завести хобби, которое помогло бы сохранять эмоциональную стабильность. Феникс решил завести тарантула, потому что в юности у него был такой паук, но в какой-то момент ему пришлось отдать питомца. Он быстро проникся любовью к членистоногим.

Феникс начал с нескольких пауков, но вскоре стал заниматься спасением тарантулов по всей стране. Только за 2024 год он приютил у себя больше двухсот особей, которые по какой-то причине остались без дома. По словам Феникса, он «был рожден спасать пауков».

Получив известность благодаря своему увлечению, Феникс стал ездить по стране и помогать людям, которые просят его помочь побороть арахнофобию — страх пауков. Мужчина рассказывает, что в девяти из десяти случаев ему удается убедить клиентов подержать тарантула в руке. Он также приезжает с небольшими выступлениями на вечеринки и детские праздники. Феникс планирует и дальше связывать свою жизнь с тарантулами — спасать, разводить и продавать их.

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Ранее сообщалось, что в аэропорту города Лима, Перу, арестовали мужчину, который хотел пересечь границу с экзотическими насекомыми, пауками и беспозвоночными под одеждой. По данным таможенной службы, контрабандист планировал ввезти в Южную Корею 320 тарантулов.

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