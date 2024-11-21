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12:33, 21 ноября 2024Из жизни

Мужчина пытался пересечь границу с привязанными к себе 320 тарантулами и 110 многоножками

Мужчина пытался ввезти 320 тарантулов и 110 многоножек из Перу под одеждой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Plataforma del Estado Peruano

В аэропорту города Лима, Перу, арестовали мужчину из Южной Кореи, который хотел пересечь границу с экзотическими насекомыми, пауками и беспозвоночными под одеждой. Об этом сообщается на сайте Национальной службы лесного хозяйства и дикой природы Перу.

28-летний мужчина пытался пройти таможенный контроль, как вдруг сотрудники аэропорта обратили внимание на его неестественно надутый живот. Его остановили и попросили поднять рубашку. Оказалось, что мужчина привязал к себе с помощью клейкой ленты коробки и пакеты с существами из тропических лесов Амазонки.

По данным таможенной службы, контрабандист планировал ввезти в Южную Корею с остановкой во Франции 320 тарантулов, 110 многоножек и девять ядовитых муравьев. Отмечается, что взрослые особи тарантулов были размером с человеческую ладонь. Всех существ у мужчины конфисковали.

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Известно, что пауки, многоножки и муравьи, которых собрал контрабандист, обитают непосредственно в Перу. А тарантулы, водящиеся в стране, даже относятся к исчезающим видам. Эксперты предполагают, что существ забрали из региона Мадре-де-Дьос, покрытого амазонскими лесами.

Специалист по дикой природе считает, что мужчина замешан в незаконной международной торговле экзотическими животными. Он объяснил, что контрабандисты активизируются перед Рождеством, поскольку в этот праздничный период цены на их товары стремительно растут.

Ранее сообщалось, что сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании выпустили на волю тысячи болотных плавучих пауков (Dolomedes plantarius, охотник полосатый). У вида был зафиксирован «самый масштабный брачный сезон за всю историю наблюдений».

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