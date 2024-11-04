Тысячи плавучих пауков выпустили из зоопарка в Великобритании

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании выпустили на волю тысячи болотных плавучих пауков (Dolomedes plantarius, охотник полосатый). Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что у данного вида был зафиксирован «самый масштабный брачный сезон за всю историю наблюдений». В настоящее время количество размножающихся самок достигло 10 тысяч, однако это число может возрасти. Представители данного вида могут вырасти до размеров человеческой ладони.
Dolomedes plantarius способны бегать по поверхности воды, чтобы поймать свою добычу. Их ноги покрыты крошечными волосками, которые улавливают малейшие колебания поверхности воды, что позволяет им активно охотиться.
В августе города Белова пожаловались на нашествие тарантулов. Крупных мохнатых членистоногих стали находить повсюду: во дворах, гаражах, на верандах и даже в квартирах.