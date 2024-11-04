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03:00, 4 ноября 2024Из жизни

Тысячи плавучих пауков выпустили из зоопарка в Великобритании

The Sun: из зоопарка в Великобритании выпустили тысячи плавучих пауков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mark Sisson / FLPA / Global Look Press

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании выпустили на волю тысячи болотных плавучих пауков (Dolomedes plantarius, охотник полосатый). Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что у данного вида был зафиксирован «самый масштабный брачный сезон за всю историю наблюдений». В настоящее время количество размножающихся самок достигло 10 тысяч, однако это число может возрасти. Представители данного вида могут вырасти до размеров человеческой ладони.

Phil Noble / Reuters

Dolomedes plantarius способны бегать по поверхности воды, чтобы поймать свою добычу. Их ноги покрыты крошечными волосками, которые улавливают малейшие колебания поверхности воды, что позволяет им активно охотиться.

В августе города Белова пожаловались на нашествие тарантулов. Крупных мохнатых членистоногих стали находить повсюду: во дворах, гаражах, на верандах и даже в квартирах.

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