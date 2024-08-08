Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:17, 8 августа 2024Из жизни

Жители российского региона пожаловались на нашествие тарантулов

Жители Кузбасса испугались нашествия южнорусских тарантулов

Фото: Toby Melville / Reuters

На Кузбассе началось нашествие тарантулов. Об этом пишет «Подъем».

Пауков заметили жители города Белова. Крупных мохнатых членистоногих стали находить повсюду: во дворах, гаражах, на верандах и даже в квартирах. Жители Кузбасса испугались неожиданных гостей и пожаловались на тарантулов местным властям.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

В правительстве Кемеровской области сообщили, что к беловцам приползают южнорусские тарантулы. Это самый крупный вид пауков, распространенных в этом российском регионе, но особой опасности для человека он не представляет. Причиной неожиданной активности пауков считают жару.

Южнорусский тарантул (также известный как мизгирь) относится к семейству пауков-волков. Он охотится на жуков, мух, комаров и гусениц. Этот вид предпочитает сухой климат. По словам экспертов, мизгирь боится людей и не нападает без причины. Он может укусить лишь в том случае, если почувствует опасность или сильно испугается. Укус южнорусского тарантула болезненный, но его следствием может стать только аллергическая реакция. В Татарстане этот вид пауков внесен в региональную Красную книгу.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Ранее сообщалось, что женщина из Москвы нашла в краснодарской клубнике самку ядовитого паука. Членистоногое оказалось черной вдовой — видом, который обитает в Южной Америке.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Оценена роль санкций для одной из отраслей экономики России

      Россиянка пожаловалась на месть воспитателей и персональный выпускной сына в детсаду

      «Ростех» передал в войска партию танков с антидроновой защитой

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше