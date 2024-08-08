Жители российского региона пожаловались на нашествие тарантулов

Жители Кузбасса испугались нашествия южнорусских тарантулов

На Кузбассе началось нашествие тарантулов. Об этом пишет «Подъем».

Пауков заметили жители города Белова. Крупных мохнатых членистоногих стали находить повсюду: во дворах, гаражах, на верандах и даже в квартирах. Жители Кузбасса испугались неожиданных гостей и пожаловались на тарантулов местным властям.

В правительстве Кемеровской области сообщили, что к беловцам приползают южнорусские тарантулы. Это самый крупный вид пауков, распространенных в этом российском регионе, но особой опасности для человека он не представляет. Причиной неожиданной активности пауков считают жару.

Южнорусский тарантул (также известный как мизгирь) относится к семейству пауков-волков. Он охотится на жуков, мух, комаров и гусениц. Этот вид предпочитает сухой климат. По словам экспертов, мизгирь боится людей и не нападает без причины. Он может укусить лишь в том случае, если почувствует опасность или сильно испугается. Укус южнорусского тарантула болезненный, но его следствием может стать только аллергическая реакция. В Татарстане этот вид пауков внесен в региональную Красную книгу.

Ранее сообщалось, что женщина из Москвы нашла в краснодарской клубнике самку ядовитого паука. Членистоногое оказалось черной вдовой — видом, который обитает в Южной Америке.