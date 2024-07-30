Москвичка купила клубнику и нашла в ней опасного для людей ядовитого паука

Жительница Новой Москвы нашла самку черной вдовы в клубнике с ярмарки

Жительница Новой Москвы купила клубнику на ярмарке и нашла в ней ядовитого паука, чей укус опасен для людей. Об этом сообщается на Telegram-канале НТВ.

Пожилая москвичка заметила паука через несколько часов после покупки ягод, когда перебирала и мыла их. Она поняла, что членистоногое не похоже на обычных пауков и может быть ядовитым. Женщина пересадила паука в отдельный контейнер, где он вскоре отложил яйца, из которых вылупились паучата. После этого она вызвала спасателей, которые осмотрели паука и заявили, что это самка черной вдовы. При этом москвичка решила сама разобраться с находкой и отдать семейство пауков в зоомагазин.

Черная вдова — вид пауков, распространенный в Северной и Южной Америке. Длина тела самки 8-10 миллиметров. Укусы черной вдовы опасны: они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм. Через час после укуса нейротоксин под названием α-латротоксин распространяется по лимфатической системе жертвы, вызывая болезненную судорогу мышц живота. Возможна рвота, обильное потоотделение, жажда. Однако летальных исходов при укусе паука почти не бывает, жертвы, как правило, полностью выздоравливают.

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