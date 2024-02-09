Женщина вернулась из отпуска и спустя 12 дней нашла скорпиона в чемодане

Ирландка вернулась из Кении и через 12 дней нашла скорпиона в чемодане

Женщина из Ирландии вернулась из Кении и нашла в чемодане скорпиона. Об этом сообщает NBC News.

Лорейн Демпси ездила в Африку в конный тур. Спустя 12 дней после возвращения из отпуска домой в город Уиклоу она нашла дома скорпиона. По всей видимости, членистоногое забралось в ее багаж во время поездки и благополучно прилетело вместе с ней в Ирландию.

Увидев животное, Демпси сначала подумала, что перед ней желтый скорпион, один из самых ядовитых видов. Однако впоследствии выяснилось, что это толстохвостый скорпион, чей укус менее опасен. При этом скорпион, которому ирландка сразу дала кличку, скрылся с ее глаз через минуту после того, как она его заметила. «Сегодня утром у меня была пятисекундная встреча с Кенни, прежде чем он исчез под кроватью, и мой мозг буквально взорвался, пытаясь переварить это происшествие», — написала Демпси в социальных сетях.

Женщина сумела найти скорпиона через полтора часа — он оказался под кроватью. Женщина поместила его в коробку и написала на ней «Скорпион! Не открывать». После этого Демпси связалась с зоопарком в Килкенни и отвезла Кенни туда. Женщина надеется, что скорпион останется там жить и она сможет его навещать.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы. В двух его чемоданах нашли разные виды змей, ящериц, лягушек, черепах.