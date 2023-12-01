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20:25, 1 декабря 2023Путешествия

Пассажир положил в багаж 160 почти задохнувшихся животных и попался в аэропорту

Daily Mail: пассажир со 160 экзотическими животными попался в аэропорту Перу
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jackson chameleon / Reuters

Пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну. По предположению таможенников, там он собирался продавать животных. В двух его чемоданах нашли разные виды змей, ящериц, лягушек, черепах. Владелец положил их в бутылочки с лекарствами и пластиковые коробки с болтами. Также животных обернули ватой.

Из-за отсутствия воздуха некоторым из них не удалось выжить. Остальных конфисковали таможенники.

Ранее бортпроводник авиакомпании Air Namibia и двое таможенников помогли преступнику ввезти в ЮАР наркотики и угодили в тюрьму. Они пропустили наркоторговца с 89 пластиковыми контейнерами с кокаином в желудке в аэропорту Йоханнесбурга.

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      Зарина Дзагоева
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